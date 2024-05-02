İsrail Savaş Kabinesi esir takasını görüşmek için toplanıyor

Kaynak: AA
İsrail Savaş Kabinesi esir takasını görüşmek için toplanıyor
İsrail Savaş Kabinesi’nin, Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerini tartışmak için bu akşam toplanacağı belirtildi.

Times Of Israel gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 18:30'da toplanacağını bildirildi. Toplantıda, Hamas ile esir takası müzakerelerinde gelinen son durumdan da bahsedileceği belirtilirken, toplantının ardından Güvenlik Kabinesinin de aynı gündemle bir araya geleceği açıklandı.

kapak-152149.jpgİsrail’de geçtiğimiz Salı günü toplanması planlanan Savaş Kabinesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetindeki bazı aşırı sağcı bakanların esir takası müzakerelerine karşı olduklarını açıklamaları sonrasında iptal edilmişti.

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İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak sürüyor. Diğer yandan, İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes hakkındaki mevcut mutabakata destek vermeyeceğini ve söz konusu mutabakatın İsrail için bir felaket olacağını ileri sürmüştü.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını değerlendiren mutabakat hakkında, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Netanyahu, 30 Nisan günü yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini kaydetmişti.

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