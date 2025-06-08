İşte memur ve emeklinin alacağı en yüksek rakam! Gözler Temmuz zammında

2025 yılının ikinci yarısı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Zam oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM HESAPLAMASI

Memur ve memur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı almaya hak kazanıyor. 2025 Ocak ayında memurlar yüzde 11,54 oranında maaş artışı elde etmişti. Cnbc-e’nin aktardığı bilgiye göre, ilk beş aylık enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8,57 seviyesine ulaştı. Buna, temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memurlar için en az yüzde 14 oranında bir zam ihtimali oluşmuş durumda.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her 6 ayda bir doğrudan enflasyon oranı kadar zam alıyor. 2025 Ocak ayında bu gruptaki emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 15,09’a ulaşmış durumda.

OLASI TEMMUZ ZAMMI SENARYOLARI

Haziran ayında gerçekleşecek enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamları şu şekilde olabilir:

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,24 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9,6’ya ulaşacak, toplam zam oranı ise yüzde 15,14 olacak.

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,81 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10,20’ye çıkacak, toplam zam oranı ise yüzde 15,71 olacak.

Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,4 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10,74 olacak, bu da toplamda yüzde 16,28 zam anlamına gelecek.

ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin alacağı kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK tarafından haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Bu tarihten sonra, temmuz ayı maaşları zamlı olarak hesaplanacak.