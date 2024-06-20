İşte Mourinho'nun pahalı tutkusu. Kolunda yüzlerce işçinin asgari ücreti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho sadece kupa değil, aynı zamanda bir saat kolleksiyoncusu.

Saat dediğimiz öyle sıradan olanlar değil milyarderlerin kullandığından.

Portekizli ünlü teknik adam İsviçre'nin Lüks markası Hublot saatlerinin hayranı.

HER KUPADA YENİ SAAT

Maçta, antrenmanda basın toplantısında onu hep saatle görürsünüz.

Taktığı saatlerin değeri 1 milyon liradan fazla.

Mourinho ne zaman kupa kazansa kolumdaki saati çıkarıp kasama kitliyor, yenisini alıyor. Madalya yerine saat biriktiriyor. Her kupa kazandığında yeni saat alıyor.

Hublot'un sponsor olmasından sonra saate para vermesine gerek kalmadı.

YENİ SAAT TAKMAYA BAŞLADI

''Sponsorum Hublot saatlerimin dizaynı benim yapmamı istedi. Tek şartları maç esnasında saatin kolumda olmasıydı. İstediğim renkte ve ağırlıkta fakat çok abartılı bir saat değil. Benim zamanımda stadlarda dijital saat yoktu " diyen Mourinho Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra yeni bir saat takmaya başladı.

DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Hublog Big Bang Titaniyum.

Değeri yaklaşık 1 milyon lira.

Portekizli hoca bu yeni saatini Instagram'da hayranlarıyla paylaştı.