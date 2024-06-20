İşte Mourinho'nun pahalı tutkusu. Kolunda yüzlerce işçinin asgari ücreti

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Mourinho'nun pahalı tutkusu. Kolunda yüzlerce işçinin asgari ücreti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun saatleri olay oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho sadece kupa değil, aynı zamanda bir saat kolleksiyoncusu.

Saat dediğimiz öyle sıradan olanlar değil milyarderlerin kullandığından.

Portekizli ünlü teknik adam İsviçre'nin Lüks markası Hublot saatlerinin hayranı.

whatsapp-image-2024-06-20-at-10-53-41-2.jpeg

HER KUPADA YENİ SAAT

Maçta, antrenmanda basın toplantısında onu hep saatle görürsünüz.

Taktığı saatlerin değeri 1 milyon liradan fazla.

Mourinho ne zaman kupa kazansa kolumdaki saati çıkarıp kasama kitliyor, yenisini alıyor. Madalya yerine saat biriktiriyor. Her kupa kazandığında yeni saat alıyor.

whatsapp-image-2024-06-20-at-10-53-41-1.jpeg

Hublot'un sponsor olmasından sonra saate para vermesine gerek kalmadı.

YENİ SAAT TAKMAYA BAŞLADI

''Sponsorum Hublot saatlerimin dizaynı benim yapmamı istedi. Tek şartları maç esnasında saatin kolumda olmasıydı. İstediğim renkte ve ağırlıkta fakat çok abartılı bir saat değil. Benim zamanımda stadlarda dijital saat yoktu " diyen Mourinho Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra yeni bir saat takmaya başladı.

whatsapp-image-2024-06-20-at-10-53-40.jpeg

DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Hublog Big Bang Titaniyum.

Değeri yaklaşık 1 milyon lira.

Portekizli hoca bu yeni saatini Instagram'da hayranlarıyla paylaştı.

whatsapp-image-2024-06-20-at-10-53-41.jpeg

İlgili Haberler
Arda Güler depremi
Türkiye Portekiz maçının hakemi açıklandı
Nihat Özdemir başaramadı
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı
Son Haberler
Fatih Terim gidiyor. Yeni takımını duyurdular Spor
Fatih Terim gidiyor. Yeni takımını duyurdular
Rize’de Jandarma Komutanı 2 aylık eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı Gündem
Rize’de Jandarma Komutanı 2 aylık eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı
Vatandaşlara ödenecek para miktarı belli oldu. 6 ay sonra başlıyor Ekonomi
Vatandaşlara ödenecek para miktarı belli oldu. 6 ay sonra başlıyor
Merayı kirletti hem para ve temizleme cezası yedi Gündem
Merayı kirletti hem para ve temizleme cezası yedi
İngilizlerin içtiği sır gibi karışım ortaya çıktı. Herkes su sanıyor ama gerçek çok farklı Spor
İngilizlerin içtiği sır gibi karışım ortaya çıktı. Herkes su sanıyor ama gerçek çok farklı
Ayşe Ateş kiralık katilin mesajını ifşa etti. ‘Senin infazın için bize haber geldi’ Gündem
Ayşe Ateş kiralık katilin mesajını ifşa etti. ‘Senin infazın için bize haber geldi’
Skandal yeni bilirkişi raporunda ortaya çıktı! Depremde 96 kişiye mezar olmuştu Gündem
Skandal yeni bilirkişi raporunda ortaya çıktı! Depremde 96 kişiye mezar olmuştu