İşte müshil etkisiyle kabızlığı bitiren ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hafif müshil etkisiyle kabızlığı sonlandıran dulavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.