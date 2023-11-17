İşte müthiş kit

İşte aynı anda 3 hastalığı tespit eden yerli tanı kiti hakkında bilinmesi gerekenler...

Hamza Özalkuş KAYNAK: AA
İşte müthiş kit

Prof. Dr. Turan, tek örnekle üç hastalığın aynı anda tespit edilmesini sağlayacak yerli tanı kiti ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında, özellikle havaların soğumasıyla grip virüslerinin yaygın görüldüğüne dikkati çekerek, geçmiş dönemlere kıyasla farklı bir durum yaşanmadığını ve endişe edecek bir durum olmadığını vurguladı.

Turan, sadece geçen iki yılda Kovid-19'un baskın olması ve bireysel tedbirlerin etkisiyle bu virüslerle fazla karşılaşılmadığına işaret ederek, "Son birkaç aydır Kovid-19 belli bir oranda kaldı ama diğer viral etkenlerde ciddi artış yaşandı. Ocak ayı itibarıyla da durum bu şekilde seyrediyor, şubatta da böyle devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu..

Halk arasında en sık rhinovirüs, RSV, influenzanın görüldüğünü belirten Turan, kişilerin ateş, baş-boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısının yanı sıra sindirim sistemi sorunlarıyla da hastanelere başvurduğunu anlattı. Turan, hastalarda genellikle ciddi ateş, halsizlik tablosuyla karşılaşıldığının altını çizerek, sözlerine şunları ekledi:

"Bu viral etkenlerin oluşturduğu hastalıklar biraz da uzun sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 nedenli viral etkenler daha az görülüyordu, oluşturduğu klinik tabloları bu kadar ağır hissetmiyorduk.

Bu yıl yani Kovid-19 sonrası, mevsimsel grip etkenleri çok uzun süreli bir tablo oluşturuyor. İyileşme bir miktar gecikiyor. Fakat burada önemli olan kişilerin kendilerini izole edip, beslenme, sıvı alımları ve istirahatlerine dikkat ederek vücut direncini güçlendirmeleri. Bu tablonun yarattığı hastalıkta akciğer tutulumu çok sık gördüğümüz bir şey değil, sadece bir üst solunum yolu rahatsızlığı ile devam ediyor."

Bazı hastaların 3 haftayı aştığı halde düzelmeyen şikayetlerle hastaneye başvurduğunu aktaran Turan, şunları söyledi:

"Bazen viral enfeksiyonla başlayan hastalıklarda sekonder (ikincil) enfeksiyonlar da ortaya çıkabiliyor. Kişiler sanki ilk geçirdiği hastalık nedeniyle iyileşemediğini düşünüyor ama öyle değil. Viral enfeksiyonun üzerine bazen bakteriyel enfeksiyon çıkabiliyor ve bu noktada yeniden doktorlarına görünüp tedavilerinin düzenlenmesi gerekiyor. Şu an Türkiye'de uzayan ve bazen ikincil enfeksiyona dönüşen hastalık tablosuyla sıklıkla karşılaşılıyor."

TEK BİR KİT 3 TESPİT

Turan, tek örnekle Kovid-19, influenza A, influenza B ve RSV'ye aynı anda bakılmasını sağlayacak yerli tanı kitinin de geliştirildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde, tek bir örnekle kişilerin Kovid-19 mu yoksa başka bir etkenle mi enfekte olduğunu gösterebileceğiz. Ayrı ayrı bakmaktansa tek bir kit üzerinden bunu yapmanın hem pratik hem de oldukça başarılı olacağını düşünüyoruz. Yeni tanı kitini önümüzdeki günlerde kullanmaya başlayacağız. Böylelikle daha hızlı ve kolay tanı koyabileceğiz."

AA

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