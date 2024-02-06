Görenler hayrete düşüyor, işte Nazca İşaretleri’nin gizemi

İşte Nazca İşaretleri’nin gizemi

Nazca Çölü’nün topraklarına kazınmış devasa çizimler olan Nazca İşaretleri, Peru’nun güneyindeki Nazca şehrinin kuzeybatısında yer alıyor.

İşaretler, MÖ 500 ile MS 500 yılları arasında, çöl zeminindeki taşları kaldırarak farklı renkli toprağı ortaya çıkaran insanlar tarafından yapılmış.

Bu işaretlerin çoğu basit çizgiler ve geometrik şekiller, ancak bazıları hayvan ve bitki motiflerini de içeriyor. Örneğin; maymun, balina, kondor, sinek kuşu, pelikan, örümcek ve çeşitli çiçekler ve ağaçlar görülebiliyor.

Bu işaretlerin ne anlama geldiği tam olarak bilinmemekte, ancak genel olarak dini bir öneme sahip oldukları düşünülmekte.

Bu işaretler, 1920 yılında bir uçak yolculuğu esnasında keşfedilmiş. Bu işaretlerin bulunduğu bölge, kurak ve rüzgarsız bir iklim nedeniyle, işaretleri doğal olarak korumuş, 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmış.