İşte nikotini bitkisel yöntemle atmanın yolları

Kaynak: Haber Merkezi
İşte nikotini bitkisel yöntemle atmanın yolları
Nikotin vücuttan bitkisel yöntemle nasıl atılır? İşte yanıtı...

Sigara kullananların korkulu rüyası nikotini vücuttan atmak oldukça zor. Çünkü sigara bırakılsa bile akciğerlerden sökülüp atılması güç oluyor. Ancak bazı besinler nikotini vücudunuzdan atmayı kolaylaştırıyor.

NİKOTİNİ VÜCUTTAN ATMANIN DOĞAL YOLLARI

Nikotin tarih boyunca vazgeçmesi en zor olan bağımlılıklardan biri. Her içilen sigaranın nikotini bedende 3 gün sinsice bekliyor.2 ya da 3 paket içenleri siz düşünün. Nikotin kalp krizi veya felce neden oluyor...

İŞTE NİKOTİN DÜŞMANI BESİNLER

Çiğ ıspanak

Ispanak pişirildiğinde, içerdiği vitaminler ve folik asit kayboluyor.

Brokoli

Kanseri önleme konusunda oldukça önemli. C ve B5 vitaminleri açısından en zengin besin.

Biber

Tütünün tüm olumsuz etkilerini yok ediyor.

Kivi

Bol vitamini var. Nikotini adeta söküp atıyor.

Isırgan otu

Demirde dolayı dezenfektan özelliğine sahip.

Havuç Suyu

Nikotin cilde zarar verir. Bu nedenle havuç suyu cilde iyi geldiğinden tüketilmeli...

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