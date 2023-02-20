İşte Ölmez Çiçeğinin bilinmeyen faydaları

Ölmez çiçeği ya da diğer adıyla ölmez otu ülkemizde pek çok yerde yetişen ve birbirinden farklı faydaları bulunuyor. Altın çiçek, güneş çiçeği gibi farklı isimlerle de bilinmektedir. Ölmez çiçeği ya da diğer adıyla ölmez otu ülkemizde pek çok yerde yetişen ve birbirinden farklı faydaları ile bilinen bir bitki.

Ölmez Çiçeği 50-70 cm civarında parlak sarı rengi bulunan ve papatyagiller ailesinden olan bu çiçeğin latinca adı Helichrysum İtalicum’dur. Yunancada “helios” yani güneş anlamına gelmektedir. Batılı diğer ülkelerde ise immortelle olarak bilinmektedir. Ölmez çiçeği çağlar boyunca şifalı bir bitki olarak farklı tedavi yöntemlerinde kullanılmış.

Ölmez çiçeği koparıldıktan sonra yapraklarını dökmemesi, kurumaması nedeni ile de ölmez olarak nitelendirilmektedir. Ölmez çiçeğinin dünya genelinde 600 farklı çeşidi olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de 34 türü yetişmektedir. Her ne kadar altın renkli çiçek olarak bilinse de türleri arasında ender de olsa beyaz ve kırmızı renkte çeşitleri de vardır.



ÖLMEZ OTU NE İŞE YARAR?

Ölmez otu içeriğinde flavonoid ve terpene gibi bazı cilt hastalıklarına iyi gelen bileşenlere sahiptir. Bu nedenle yağının cilt üzerindeki pek çok yara ve benzeri oluşumun tedavisinde yardımcı bir destek olduğu düşünülmektedir. Ölmez çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcıdır. Eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye katkı sağlar. Çay olarak tüketildiğinde ya da yağ olarak cilde uygulandığında cilt sağlığına destekte bulunur. Eklem ağrılarını, kireçlenmeyi hafifletici özelliği bulunmaktadır. Çay olarak düzenli bir şekilde tüketildiğinde varis görünümünü azalttığı düşünülmektedir.

Ölmez otunun yağ yakıcı özelliği de bulunmaktadır. Özellikle bitki ile yapılan çay metabolizma ve beslenme bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan obeziteye karşı etkisini gösterebilmektedir. Tüketilmesi vücutta yağ yakımını hızlandırmakta ve fazla kilolardan kurtulmaya destek olmaktadır. Ölmez otunun pek çok faydası vardır. Sadece kendisinden değil yağından da çok fazla yararlanılmaktadır. Ölmez otu yağı farklı yağlarla birleştirilerek daha geniş kapsamlı da kullanılmaktadır.

ÖLMEZ ÇİÇEK YAĞI

Ölmez çiçek yağı, ölmez çiçeğinden farklı yöntemlerle elde edilen yağdır. Bu yağ cilt ve vücut bakımında sıklıkla kullanılmaktadır. Pek çok parfüm ve aromaterapide bu yağın kullanıldığı bilinmektedir. Bu çiçekten elde edilen uçucu yağın antioksidan ve antienflamatuar etkileri olduğu düşünülmektedir. Limonen, linalol, neril asetat, nerol seviyesinin yüksek olması nedeniyle kozmetik alandaki ürünlerde kendisine sıklıkla yer verilir.

Bu organik esansiyel yağ moleküller açısından zengin olduğundan ötürü cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Kollajen seviyesini artırmaya yardımcı olur ve bu sayede kırışıklık ve ince çizgilerin giderilmesi konusunda iyi bir destek sağlamaktadır. Sadece çiçeğin yağı değil çiçekten elde edilen şifalı su da bu etkilerin çoğunu gösterebilmektedir. Bu doğal yağın cilde herhangi bir yan etkisi olmadığı düşünülmekte ve hem saf hem de seyreltilmiş olarak kullanılabilmektedir. Ölmez çiçeği esansını içeren pek çok farklı markanın ürettiği kozmetik ürün bulunuyor. Bununla beraber bu uçucu yağı birtakım sabit yağlarlar karıştırıp evde hazırlamak ve uygulamak da mümkündür. Ancak bu bitkinin yağı çok çeşitli yöntemlerle elde edildiğinden belirli kontroller dahilinde damıtılmalı. Evde bu çiçek ile belirli bir standarda ulaşmak zor olacağından evde yapılan yağdan tam anlamı ile verim almak mümkün olmayabilir. Bu sebeple belirli kalite kontrollerden geçmiş ölmez çiçeği yağı alarak evde bazı sabit yağlarla karıştırıp etkili sonuçlar almak mümkündür.

Aromaterapide ciltteki pek çok yara izinin giderildiği düşünülerek uygulanmakta. Ölmez çiçeği yağı Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı gibi farklı yağlarla karıştırılarak kullanılabilen bir yağdır. Bu anlamda cilt bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Cildin yumuşamasına, parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcıdır. Ölmez otu yağının ciltte nemlendirme özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple bazı nemlendiricilerde kullanılmaktadır. Ölmez otu yağı ciltteki akne ve sivilcelere karşı da kullanılmaktadır. Cilt yüzeyini destekleyici bir özelliği bulunduğundan esansı kozmetik alanlarda oldukça kıymetlidir. İçeriğinde bulunan zengin neril asetat onu serbest radikallere karşı iyi bir savaşçı yapmaktadır. Cildin sağlıklı görünmesine, erken yaşlanma belirtilerinin giderilmesine de katkı sağlamakta.