İşte özellikle kadınların merak ettiği Lıposuctıon

Liposuction'ın kelime anlamı ’yağ çekme’. Yağ aldırma olarak bilinen liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Plastik ve estetik cerrahlar tarafından yapılan liposuction, kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur. Çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel, kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimlerinin vakumla alındığı uygulama aynı zamanda, diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında da (karın germe, meme küçültme vb.) tamamlayıcı işlem olarak kullanılır.

NASIL YAPILIR?

Islak veya kuru teknikler kullanılarak, 1-5 mm çapındaki ince kanüller yardımıyla vücuttaki fazla yağın dışarı alındığı bu işlemde 4-5 litreden fazla yağ alınmamalıdır. Yöntemin uygulanacağı kişide bazı kriterler aranır. Bunların başında kişinin bir diyet programında olması, düzenli spor alışkanlığı edinmesi ve sık sık kilo alıp vermemesi gelir. Kişinin cildinin elastikiyeti ve o sırada bulunduğu kilo da önemlidir. Bu yöntemin amacı, vücudun belirli bölgelerinde toplanan, diyet ve düzenli spora rağmen yok edilemeyen ve silueti bozan yağ dokularının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Yağ aldırma aslında bir ‘siluet düzeltme' yöntemidir.

ZAYIFLATIR MI?

Diyet yaparak kilo vermeye devam eden ve spor yapan kişilerde belli miktarları aşmamak kaydıyla, zayıflamaya yardımcı olarak kullanılabilir. Ama tek başına bir zayıflama yöntemi değildir. Yağ dokusu, ergenliğe kadar çoğalan, sadece büyüyüp küçülen hücrelerden oluşan bir dokudur. Vücudumuzun belli bölgelerinde yağlanma varsa, hangi kiloda olursak olalım siluetimiz bozulur. Vücudun belirli bölgelerine yerleşen yağlar, jimnastik ve diyetle yok olmadığında liposuction ile çözülebilir. Kalın kollar, büyük koltuk altları, sutyen çevresindeki birikintiler, bel çevresindeki yağlanmalar, karın, bel, basen, ayak bilekleri ve kollara yerleşen yağlara yapılabilir. Bu işlem erkeklerde ise meme, bel ve karın bölgesine uygulanır.

NASIL BİR YÖNTEM İZLENİYOR?

Erkeklerde en çok jinekomasti denilen meme bölgesinden ve bel kenarından yağ alma işlemi yapılır. Kadınlarda ise bacak içi, bacak dışları, basen bölgesi, kalçalar, baldır ve meme kenarlarındaki kıvrımlarda fazlalık varsa alınabilir. Buradaki amaç giysilerden çıkan ve postürü bozan bölgeleri tedavi etmektir. Bu işlem sırasında başka vücut ya da yüz bölgelerinde yağa gerek duyulursa, ilgili bölgelerden alınan yağlar diğer bölgelere enjekte edilebilir.

İŞLEMDEN SONRASI BUNLARA DİKKAT

Tekniğin zamanla geliştirilmesi sonucu kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle operasyonun yapıldığı gün kişi gündelik hayatına dönebilir. Ancak operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çok yağlı beslenmek ve hareketsiz kalmak, liposuction'ın etkisini ortadan kaldırabilir. Uygulandığı bölgedeki fazla yağ hücreleri alınacağından o bölgede eskisi kadar ciddi bir yağlanma olmaz ama yine de dikkat edilmelidir. Bu tür yöntemler, kişinin kilosu konusundaki istikrarlı yaklaşımıyla başarılı olabilir. Sık sık kilo alıp vermek cilt esnekliğini bozacağından uygun değildir. Liposuction'ın vücutta bıraktığı izler genellikle çok küçüktür. Esnek ciltlerde bu izler genellikle ortalama dört ay ile bir yıl arasında ortadan kalkabilir.

YENİDEN YAĞ BİRİKİR Mİ?

Liposuction yapılan bölgede, diğer bölgelere göre yağ birikimi olma şansı daha azdır. Kilo alındığı zaman yağ bir yerde birikecektir ancak o bölgede birikim olma olasılığı daha azdır. Fazla kilo alındığında o bölgede düzensizlikler, bozulmalar olabilir. Genel olarak kilo almayı engelleyici önlemler alınması gerekir. Bu nedenle liposuction olan kişilerin, bir beslenme uzmanından destek alarak doğru, sağlıklarını koruyan ve alışkanlık haline getirebilecekleri beslenme kurallarını öğrenmeleri gerekir. Aynı şekilde sporu da günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri de hem sağlıkları hem de kilo kontrolleri için önemlidir.