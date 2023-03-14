Şampiyonlar Ligi'nde son viraj! İşte rövanş maçları

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Şimdiye kadar Chelsea, Benfica, Milan ve Bayern Münih çeyrek finale adına yazdırdı.
Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0) - (5-1)
Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1) - (2-0)
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1) - (0-0)
Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0) - (2-0)
Bugün:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)
Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)
15 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)