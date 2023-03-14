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Şampiyonlar Ligi'nde son viraj! İşte rövanş maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanıyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:21
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İşte rövanş maçları. Şampiyonlar Ligi'nde son viraj

Şampiyonlar Ligi'nde son viraj! İşte rövanş maçları
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İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Şimdiye kadar Chelsea, Benfica, Milan ve Bayern Münih çeyrek finale adına yazdırdı.

Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0) - (5-1)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1) - (2-0)

Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1) - (0-0)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0) - (2-0)

Bugün:

Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

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