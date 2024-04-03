İşte şeker hastaları rejimi için iyi bir tatlandırıcı ot

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri geniş çapta tanınmakta ve bu nedenle de oldukça popülerdir.

Şeker hastalarının diyetlerine uygun, mükemmel bir tatlandırıcı olarak sorbus otu öne çıkmaktadır.

Peki, sorbus otu tam olarak nedir?

Bu bitki, Gülgiller ailesine ait; 5-10 metre boyunda, Mayıs-Haziran aylarında beyaz çiçekler açan, kış aylarında yapraklarını döken bir ağaç türüdür.

Yaprakları, 7-11 çift yaprakçıktan oluşur. Meyveleri ise küre veya armut şeklinde, yeşilimsi sarıdan kırmızımsı-kahverengiye değişen renklerde ve acı bir tada sahiptir. Türkiye’de yaklaşık 11 farklı üvez türü bulunmaktadır. Sarbus aucuparia, yani kuş üvezi, Kuzey Anadolu’da yaygın olarak bulunurken, Sorbus domestica (üvez) türü, Karadeniz bölgesinde doğal olarak bulunur ve meyveleri için pek çok bölgede yetiştirilmektedir.

Meyveleri, parasorbinik asit, malik asit, şekerler (sorbos), sorbitanik asit, pektin, karotenoid ve C vitamini içerir.

Faydalarına gelince…

Bu meyve, şeker hastalarının diyetlerine uygun bir tatlandırıcı olarak işlev görür.

İdrar söktürücü ve adet sancılarını hafifletici özelliklere sahiptir.

Kabızlıkla mücadele eder.

Tansiyon düşürücü etkisi vardır.

Kullanımı ise şöyledir:

Meyveler, C vitamini bakımından zengin olduğundan, bu meyvelerden hazırlanan şurup ve ekstraktlar kullanılabilir.