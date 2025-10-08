Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı kendi markasının yıl dönümünü kutladı. Markasının ilk yıl dönümünde konuşan Subaşı, “Güzellik içten başlar, önce ruhun parlamalı” dedi.

Her sabah erken kalkarak yoga, dua ve meditasyon yaptığını söyleyen Subaşı, “Güne huzurla başlamak bana iyi geliyor” diyerek sağlıklı yaşam rutinini anlattı.

“HER SABAH İÇİYORUM…”

Zihin temizse, cilt de ışıldıyor diyen Şeyma Subaşı, sağlıklı yaşam rutinini şöyle anlattı;

Subaşı, “Her sabah limonlu ve tuzlu su içiyorum. Bu karışım hem vücudu canlandırıyor hem de enerjimi yükseltiyor” dedi.

Dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirten Subaşı, “Az az ama her şeyden yerim. Ruhunu beslemeyen güzellik uzun sürmez” sözleriyle doğal yaşam felsefesini özetledi.