İşte sosyal medyanın gözdeleri... Siyasi liderler arasında 2 isim öne çıktı

Siyasi parti liderlerin son dönemde gerçekleştirdiği çıkışlar, anketlere yansıması görülüyor. Anketler dışında X platformunda siyasilerin takipçi sayılarında da etkileri kaydedildi. Bazı siyasi liderlerin 30 gün içerisinde takipçi sayılarında önemli değişiklikler oldu. MD raporlar X hesabından verileri paylaştı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN TAKİPÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ sonrası MHP’liler tepki göstermişti. Bu noktada bazı üyeler istifa ederek, diğer milliyetçi partilere desteğini açıkladı. Bu tepkinin siyasi liderlerin X platformunda takipçi sayılarına da yansıması oldu. Son 30 günde Bahçeli’de 10 bin 765 takipçi kaybı olurken, Erdoğan da 23 bin 203 eksilme olduğu kaydedildi.

MİLLİYETÇİ LİDERLERE YARADI

En büyük artış ise MHP dışındaki diğer milliyetçi liderlere gidişin olduğu görüldü. Ümit Özdağ 65 bin 386 takipçi artışı ile ilk sırada yer alırken, ardından Yavuz Ağıralioğlu’nun 54 bin 22 takipçi ile takip ettiği görüldü. Müsavat Dervişoğlu’nda ise 8 bin 160 takipçi artışı oldu.

Son 30 günde artış olan siyasi liderler…

Ümit Özdağ: 65 bin 386 takipçi

Yavuz Ağıralioğlu: 54 bin 22 takipçi

Hüseyin Baş: 14 bin 805 takipçi

Muharrem İnce: 10 bin 640 takipçi

Müsavat Dervişoğlu: 8 bin 160 takipçi

Özgür Özel: 5 bin 476 takipçi

Tülay Hatimoğulları: 1.131 takipçi

Gültekin Uysal: 498 takipçi

Son 30 günde takipçi kaybeden siyasi liderler...

Ahmet Davutoğlu: 23 bin 483 takipçi

Recep Tayyip Erdoğan: 23 bin 203 takipçi

Devlet Bahçeli: 10 bin 765 takipçi

Ali Babacan: 3 bin 311 takipçi

Temel Karamollaoğlu: 2 bin 473 takipçi

Erkan Baş: 1.532 takipçi

Mustafa Destici: 507 takipçi

Doğu Perinçek: 503 takipçi

Fatih Erbakan: 324 takipçi

Önder Aksakal: 14 takipçi