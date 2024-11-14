İşte sosyal medyanın gözdeleri... Siyasi liderler arasında 2 isim öne çıktı

Siyasi parti liderlerin son dönemde gerçekleştirdiği çıkışlar, anketlere yansıması görülüyor. Anketler dışında X platformunda siyasilerin takipçi sayılarında da etkileri kaydedildi. Bazı siyasi liderlerin 30 gün içerisinde takipçi sayılarında önemli değişiklikler oldu. MD raporlar X hesabından verileri paylaştı.
BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN TAKİPÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ sonrası MHP’liler tepki göstermişti. Bu noktada bazı üyeler istifa ederek, diğer milliyetçi partilere desteğini açıkladı. Bu tepkinin siyasi liderlerin X platformunda takipçi sayılarına da yansıması oldu. Son 30 günde Bahçeli’de 10 bin 765 takipçi kaybı olurken, Erdoğan da 23 bin 203 eksilme olduğu kaydedildi.
MİLLİYETÇİ LİDERLERE YARADI
En büyük artış ise MHP dışındaki diğer milliyetçi liderlere gidişin olduğu görüldü. Ümit Özdağ 65 bin 386 takipçi artışı ile ilk sırada yer alırken, ardından Yavuz Ağıralioğlu’nun 54 bin 22 takipçi ile takip ettiği görüldü. Müsavat Dervişoğlu’nda ise 8 bin 160 takipçi artışı oldu.
Son 30 günde artış olan siyasi liderler…
Ümit Özdağ: 65 bin 386 takipçi
Yavuz Ağıralioğlu: 54 bin 22 takipçi
Hüseyin Baş: 14 bin 805 takipçi
Muharrem İnce: 10 bin 640 takipçi
Müsavat Dervişoğlu: 8 bin 160 takipçi
Özgür Özel: 5 bin 476 takipçi
Tülay Hatimoğulları: 1.131 takipçi
Gültekin Uysal: 498 takipçi
Son 30 günde takipçi kaybeden siyasi liderler...
Ahmet Davutoğlu: 23 bin 483 takipçi
Recep Tayyip Erdoğan: 23 bin 203 takipçi
Devlet Bahçeli: 10 bin 765 takipçi
Ali Babacan: 3 bin 311 takipçi
Temel Karamollaoğlu: 2 bin 473 takipçi
Erkan Baş: 1.532 takipçi
Mustafa Destici: 507 takipçi
Doğu Perinçek: 503 takipçi
Fatih Erbakan: 324 takipçi
Önder Aksakal: 14 takipçi