İşte Süper Kupa'nın tüm senaryoları. Derbide neler yaşanacak?

Beyza Damgacıoğlu
İşte Süper Kupa'nın tüm senaryoları. Derbide neler yaşanacak?
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı sonrası yaşanacaklar taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte derbide yaşanacak ihtimaller...

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, yarın Şanlıurfa'da Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacağını açıklamıştı.

Başkan vekili Erol Bilecik, "90 dakikalık bir maç olmayacak" sözleriyle merak uyandırmıştı.

Derbide yaşanacaklar merak konusu oldu.

Süper Kupa öncesi detaylar şu şekilde;

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FENERBAHÇE GALATASARAY'A KARŞI U19 TAKIMIYLA ÇIKACAK
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar neticesinde 2 Nisan’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yaparak, üyelerden önemli kararlar almak üzere yetki aldı. 3 Nisan’da Ali Koç’un liderliğindeki yönetim kurulu toplantısında, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde, takımın U19 kadrosuyla sahaya çıkma kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu istekleri reddetmesi üzerine, Fenerbahçe’nin genç takımıyla yarınki maça çıkacağı açıklandı. A Takım oyuncuları Süper Kupa maçını oynamak istemelerine karşın, yönetimin bu kararı desteklediği ve U19 takımıyla maça çıkma konusunda kararlı olduğu bildirildi.

''90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK''
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü oynanan Adana Demirspor maçı öncesi açıklamasında, “Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum” demişti.

Bu açıklama sonrası Fenerbahçe'nin sahaya 9 futbolcu ile çıkması ve sakatlık dolayısıyla 3 oyuncunun kenara gelmesi en büyük ihtimal olarak duruyor.
Kurallar gereği maçın devam etmesi için en az 7 futbolcunun sahada olması gerekeceği ve Fenerbahçe'nin 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

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FENERBAHÇE MAÇTAN 3 SAAT ÖNCE ŞANLIURFA'DA OLACAK
Diğer taraftan Fenerbahçe, Şanlıurfa'ya Süper Kupa maçından 3 saat önce gidecek.
Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30’da İstanbul’dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 saatinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapacak.

Galatasaray ise Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen en iyi kadrosuyla sahada olacak.

Süper Kupa maçının geliri ise 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak.

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