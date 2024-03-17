İşte Turgut Altınok'un ‘kargir ev’ dediği ev: Adeta küçük bir saray

Kaynak: Yurt gazetesi
İşte Turgut Altınok'un ‘kargir ev’ dediği ev: Adeta küçük bir saray
Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı AKP’li Turgut Altınok’un, ‘kargir ev’ diye tanımladığı evin İki katlı ve bahçeli bir villa olduğu ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Daha önce mal varlığına ilişkin bir soruya, "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" yanıtını veren Altınok’un, çok sayıda ev, arsa ve tarlaya sahip olduğu görüldü.

Altınok’un mal varlığı listesinde, çoğunluğunun anne ve babadan miras yoluyla kaldığını belirttiği 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldığı görüldü.

KARGİR EVİ ADETA KÜÇÜK BİR SARAY ÇIKTI

AKP’li Altınok’un ‘kargir ev’ olarak tanımladığı evin adeta küçük bir saray olduğu ortaya çıktı.

İki katlı ve bahçeli bir villa olduğu görülen ‘kargir ev’in ihtişamı dikkat çekti.

tt.jpeg

İlgili Haberler
Turgut Altınok'un dairelerini olduğu lüks sitedeki evlerin Kaça satıldığı ortaya çıktı
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı
Turgut Altınok’un 158 adet mal varlığının tam listesi. Mülk Allah’ındır biz emanetçiyiz demişti
Flaş... Flaş... Turgut Altınok 158 adet mal varlığını açıkladı
Son Haberler
Ünlü yatırım uzmanından ‘altın’ değerinde 'yastık altı' tavsiyesi: Dolar tutmak enayiliktir... Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanından ‘altın’ değerinde 'yastık altı' tavsiyesi: Dolar tutmak enayiliktir...
Mart'ın ucuz sıfır araçları belli oldu Kapış kapış gidiyor Otomotiv
Mart'ın ucuz sıfır araçları belli oldu Kapış kapış gidiyor
Adana’da korkunç olay: Akıntıda sürüklenirken bulundu Yaşam
Adana’da korkunç olay: Akıntıda sürüklenirken bulundu
Marmaray görevlisi kadın güvenlikçiye bıçaklı saldırı 40 dikiş atıldı Gündem
Marmaray görevlisi kadın güvenlikçiye bıçaklı saldırı 40 dikiş atıldı
Erdoğan’ın koruma ordusunun maliyeti katlandı: 1 günde 492 asgari ücret Gündem
Erdoğan’ın koruma ordusunun maliyeti katlandı: 1 günde 492 asgari ücret
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü