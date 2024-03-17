İşte Turgut Altınok'un ‘kargir ev’ dediği ev: Adeta küçük bir saray

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Daha önce mal varlığına ilişkin bir soruya, "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" yanıtını veren Altınok’un, çok sayıda ev, arsa ve tarlaya sahip olduğu görüldü.

Altınok’un mal varlığı listesinde, çoğunluğunun anne ve babadan miras yoluyla kaldığını belirttiği 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldığı görüldü.

KARGİR EVİ ADETA KÜÇÜK BİR SARAY ÇIKTI

AKP’li Altınok’un ‘kargir ev’ olarak tanımladığı evin adeta küçük bir saray olduğu ortaya çıktı.

İki katlı ve bahçeli bir villa olduğu görülen ‘kargir ev’in ihtişamı dikkat çekti.