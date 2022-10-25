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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

Bu yıl içerisinde ikinci kez gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Türkiye’den 12.00-15.00 saatleri arasında Ay diskinin Güneş diskini yüzde 40 oranında kapatması şeklinde gözlemlendi.

Galeri Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:20
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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den izlendi.

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

2022’nin ikinci güneş tutulması Türkiye’de 12.00-15.00 saatleri arasında izlendi.

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

Güneş tutulması, 2022’nin son güneş tutulması ancak genel olarak son tutulma olmayacak.

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8 Kasım’da ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve kuzey ve doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden görülebilecek bir tam ay tutulmasında Dünya’nın gölgesinden geçecek.

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te, ardından bir diğeri 14 Ekim 2023’te gerçekleşecek.

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

İşte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çekilen tutulma fotoğrafları

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

8/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

9/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

10/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

11/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

12/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

13/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

14/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

15/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

16/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

17/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

18/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

19/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

20/21
Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

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Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

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