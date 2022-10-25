Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi

Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den izlendi.
2022’nin ikinci güneş tutulması Türkiye’de 12.00-15.00 saatleri arasında izlendi.
Güneş tutulması, 2022’nin son güneş tutulması ancak genel olarak son tutulma olmayacak.
8 Kasım’da ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve kuzey ve doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden görülebilecek bir tam ay tutulmasında Dünya’nın gölgesinden geçecek.
Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te, ardından bir diğeri 14 Ekim 2023’te gerçekleşecek.
İşte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çekilen tutulma fotoğrafları