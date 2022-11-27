Gökyüzünde 3 güneş birden ortaya çıktı

Moğolistan’da “Yalancı güneş” adı verilen doğa olayı görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan videoda gökyüzünde bir yerine tam 3 tane güneş olduğu görüldü.

“Yalancı güneş” olarak bilinen ve havadaki küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşan meteorolojik olay bir kişinin kamerasına yansıdı. Videoyu alan kişi şaşkınlığını gizleyemedi.

Yalancı güneş, daha önceden Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde ve Çin’de de görüntülenmişti.

ÜÇ GÜNEŞ NASIL OLUŞUR

Hava sıcaklığında yaşanan büyük düşüşler havada çok sayıda prizmatik kristalciklere neden olur. Bu kristalciklerin köşeli ayna işlevi görmesiyle güneşin yansımaları ortaya çıkar. Yalancı güneş denilen olay soğuk havalarda rastlanır. Daha önce de Rusya gibi soğuk bölgelerde gözlenmiştir.