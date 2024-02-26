İşte Türkiye'nin IQ seviyesi. Dünya genelinde yüz binlerce kişi katıldı

Kaynak: Ekonomim
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi. Dünya genelinde yüz binlerce kişi katıldı
Dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişi üzerinde yapılan zeka testi üzerinden hazırlanan raporda 115 ülkenin IQ seviyeleri listelendi.

Bir kişinin ortalama zekası 100 puan olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.

zeka1-x9fl.webp

Uluslararası IQ Araştırması'nın raporuna göre en yüksek zekaya sahip ülkeler ve puanları şöyle:

1- Güney Kore: 107.54 puan

2- Çin: 106.99 puan

3- İran: 106.84 puan

4- Japonya: 106.18 puan

5- Singapur: 106.18 puan

6- Avusturya: 102.71 puan

7- Kanada: 102.6 puan

8- Almanya: 102.36 puan

9- Slovenya: 102.31 puan

10- Moğolistan: 102.3 puan

İlk 10 ülkeyi İsrail, Sri Lanka, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa gibi ülkeler takip etti.

zeka3-qvdz.webp

Önceki yıla göre en yüksek artış gösteren ülke 5,28 puanla İsrail olurken, Kanada, Fransa, İrlanda, İspanya, Katar, Kosta Rika ve Porto Riko'da da 3 puandan fazla artış görüldü.

zeka8-7wxu.webp

Türkiye için de 42 bin 801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi. Türkiye listede 73. sırada bulunuyor.

zeka2-rqcf.webp

Sıralamada Türkiye'yi Pakistan, Kamboçya, Madagaskar, Etiyopya gibi ülkeler takip etti.

zeka11-yjxh.webp

Listenin son sıralarında bulunan ülkeler ise Gabon, Kongo, Angola, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Guatemala oldu.

Son Haberler
Geçiş garantili değil kilitli köprü. Laz’ın inadı tutunca komşularına kızıp köprüyü kilitledi Gündem
Geçiş garantili değil kilitli köprü. Laz’ın inadı tutunca komşularına kızıp köprüyü kilitledi
Icardi Antalyaspor maçında Rams Park'ta. Yeniçağ görüntüledi Spor
Icardi Antalyaspor maçında Rams Park'ta. Yeniçağ görüntüledi
Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı Yerel Haberler
Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı
Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı Dünya
Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. 4 eksik var Spor
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. 4 eksik var
Keşan’da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi Yerel Haberler
Keşan’da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi
Icardi tepkisi büyüyor. Pascal Nouma kabullenemedi Spor
Icardi tepkisi büyüyor. Pascal Nouma kabullenemedi