İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi"

Araplar, Trabzon Uzungöl'ü Tiktok'da şu sözlerle paylaştı: "Türkiye'de Suudi bölgesi" Trabzon uzungöl çevresinde gayrimenkul alım satımı yapan Araplar Tiktok’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi"

ODA TV'nin haberine göre; Trabzon uzungöl bölgesinde birçok dükkan,arsa ve konut satın alan Araplar, Trabzon Uzungöl’ü Suudi bölgesi olarak ilan ettiler. Türkiye’de Suudi bölgesi başlığı altında paylaşılan video Türk vatandaşlar tarafından tepki topladı.

DÜKKANLARINA ARAPÇA TABELALAR VE KENDİ ÜLKE BAYRAKLARINI ASTIKLARI GÖRÜLÜYOR

Videoda çoğu dükkanın Arapça tabelaları dikkat çekiyor ve dükkanlarına kendi bayraklarını astıkları görülüyor. Ülkemizi nasıl paralarıyla satın alıp kendi bölgesiymiş gibi paylaşmaları da Trabzon’un yerli halkını ayağa kaldırmış durumda.

SAVAŞ İLE DEĞİL PARAYLA TOPRAK ALIYORLAR

Yerli türk halkı ise sosyal medya’dan; "Ülkemizi savaş ile değil para ile fethediyorlar. " açıklamalarında bulunuyorlar.

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