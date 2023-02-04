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  • Nagehan Alçı Rasim müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip. İşte yaratıcı patlama anı

Nagehan Alçı Rasim müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip. İşte yaratıcı patlama anı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı katıldığı canlı yayında eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuştu. Alçı, Rasim Ozan’ın çok orijinal çıkışları olduğunu belirterek, “müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip” dedi. İşte yaratıcı patlamaların olduğu an.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:37
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İşte yaratıcı patlamaların olduğu an

Nagehan Alçı Rasim müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip. İşte yaratıcı patlama anı
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, katıldığı bir yayında eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip" dedi.

Haber Global'de yayınlanan ve Buket Aydın'ın sunduğu 'Yüz Yüze' programına Nagehan Alçı konuk oldu.

Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile nasıl anlaştıkları sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Rasim’le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım.”

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın zeka patlaması yaşadığı o anlar:

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CNR GNLLN
4.02.2023 15:07
24 saatinin 12 saati sarhoşlıklageçen adamı bayağı yaratıcı oluyordur . kesin...  
 
Ali can Ege
4.02.2023 14:49
Nagehan hanım , zeka olarak ta yakışmıyor bu zat-I muhterem size…😂💛💙  
 
Konfüçyüs
4.02.2023 14:46
Bir ülkede küçük insanların büyük gölgeleri varsa o ülkede güneş batıyor demektir.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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