İşten izin almak için Oscarlık performans sergiledi. Bir de o anları sosyal medyada paylaştı

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
İşten izin almak için Oscarlık performans sergiledi. Bir de o anları sosyal medyada paylaştı

İşten kaçarak arkadaşıyla gezmek isteyen kadının Oscarlık performansı ortaya çıktı. İş yeriyle telefonda konuşan kadın o anları sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video işten kaçmak için kimlerin neler yaptığını ortaya koydu. Paylaşılan bir videoda işe gitmek istemeyen bir kişi çalıştığı yeri arayarak cenazesi olduğunu anlattı. Videodaki kişinin durumu ağlayarak anlattığı görüldü. Arabanın içinde telefonla konuşan kadının yanında arabayı kullanan diğer kişinin de ağlama taklidi yaprak destek vermesi dikkat çekti.

Video, "Günübirlik şehir dışı turu için iş yerinden izin alan arkadaşım ve benim sergilediğimiz performans" notuyla paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video binlerce paylaşım ve yorum aldı.

Yorumlarda iş yerine yalan söyleyen kadına tepkiler yer aldı.

Son Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü Yerel Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı Spor
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı Dünya
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak Gündem
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Manyas'ı sinekler istila etti Yerel Haberler
Manyas'ı sinekler istila etti