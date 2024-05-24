İşten izin almak için Oscarlık performans sergiledi. Bir de o anları sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyada paylaşılan bir video işten kaçmak için kimlerin neler yaptığını ortaya koydu. Paylaşılan bir videoda işe gitmek istemeyen bir kişi çalıştığı yeri arayarak cenazesi olduğunu anlattı. Videodaki kişinin durumu ağlayarak anlattığı görüldü. Arabanın içinde telefonla konuşan kadının yanında arabayı kullanan diğer kişinin de ağlama taklidi yaprak destek vermesi dikkat çekti.

Video, "Günübirlik şehir dışı turu için iş yerinden izin alan arkadaşım ve benim sergilediğimiz performans" notuyla paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video binlerce paylaşım ve yorum aldı.

Yorumlarda iş yerine yalan söyleyen kadına tepkiler yer aldı.