“NATO’NUN BİZE YARDIM ETMEK İÇİN GİZLİ BİR PLANI VAR MI ?”

18 Mart'ta, Rusya'nın işgalinden haftalar sonra kadın "Sevgili Dave, NATO ve Biden'ın bize yardım etmek için gizli bir planı var mı?" diye soruyor. Günler sonra bu kişi Slater'a "gizli ajanım" diye hitap ediyor iddianamede ismi gizlenen bir ülke hakkında "hemen" bilgi istedi.

Ukraynalı kadın 14 Nisan tarihinde "Benim tatlı Dave'im, değerli bilgiler için teşekkürler, ABD'den iki yetkilinin Kiev'e gidiyor olması harika" yazdı ve 19 Nisan'da "Dave, umarım yarın NATO Putin için çok tatsız bir 'sürpriz' hazırlar! Bana ne olduğunu söyler misin?" dedi.