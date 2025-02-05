İstihbaratın gözbebeği oldu: Casus kuş drone! Gerçeğinden ayırmak imkansız

Çin, bu yeni teknolojiyle gerçek kuşları andıran bir drone türü geliştirdi. Tasarımında Avrasya serçesinin özellikleri taklit edilen bu biyomimetik drone, gerçek bir kuş gibi havada süzülebilirken kanat çırpma hareketleri yapabiliyor. PLA'nın kuruluş yıldönümünde sergilenen casus drone, biyolojik yapıyı taklit eden bir "ornithopter" olarak tanıtıldı. Ornithopter, kanat çırpma yoluyla uçan bir insansız hava aracı olup ve genellikle kısa menzilli keşif görevleri için kullanılacak şekilde planlanıyor.

KISITLI MENZİLE SAHİP, FAKAT YÜKSEK POTANSİYEL

Bu tip drone'lar, gelişmiş sensörler taşıyabilen ve kısa menzilli keşif operasyonları için ideal olan araçlar olarak biliniyor. Ayrıca mikro savaş başlıklarına sahip olmaları nedeniyle düşman unsurlarına yönelik hassas saldırılar yapabilme potansiyeline sahip oldukları öne sürülüyor fakat bu tür drone'ların genellikle sınırlı uçuş menzili ve dayanıklılığı nedeniyle, genellikle kısa süreli ve düşük irtifada gerçekleştirilen gözetleme operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

OPERASYONEL GÖSTERİ: SU ALTINDAN HAVAYA

Çin, bu biyomimetik casus drone'u PLA Deniz Komandoları tarafından gerçekleştirilen bir gösteri sırasında tanıttı. Gösteri sırasında drone, su altından çıkarılarak havaya fırlatıldı ve gerçek bir kuş gibi birkaç dakika süzüldü. Ayrıca başka bir videoda ise bir komandonun daha büyük boyutlarda bir biyomimetik drone kullandığı görüldü. Bu tür tasarımlar, askeri alanda büyük bir potansiyele sahip çünkü geleneksel gözetleme cihazlarının aksine fark edilme olasılıkları yok denecek kadar az.

TEKNOLOJİNİN KÜRESEL ETKİSİ

Bu biyomimetik casus drone'larının görüntüleri, Ukrayna'ya kadar ulaştı ve The Kyiv Post tarafından "savaşta tehdit olarak tanımlanması zor" teknolojiler arasında gösterildi. Bu yeni nesil teknolojiler, modern savaş alanlarında görünmez ve tespit edilmesi zor insansız sistemlerin önemini gözler önüne seriyor. Çin, biyolojik yapıyı taklit eden askeri teknolojiler geliştirme konusunda zaten deneyime sahip. 2021 yılında da su altı casus dronelarını tanıtmıştı.