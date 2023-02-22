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İstihdam endeksi 2022'nin son çeyreğinde 7,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2002'nin dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 7,3 yükseldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:15
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İstihdam endeksi 2022'nin son çeyreğinde 7,3 arttı

İstihdam endeksi 2022'nin son çeyreğinde 7,3 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde yüzde 6,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 yükseldi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDESİ 102,4'E YÜKSELDİ

Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 102,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 102,4, inşaat sektöründe yüzde 96,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 103,1 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi aynı dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 artış oldu.

ÇALIŞAN SAAT VE BÜRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 5,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,1 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,5, inşaat sektöründe yüzde 16,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 89,4, inşaat sektöründe yüzde 85,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,3 artış kaydetti.

SAATLİK KAZAN ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 88,9, inşaat sektöründe yüzde 85,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,5 yükseldi.

Söz konusu sektörler toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022'nin son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 90,6 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 92,2, inşaat sektöründe yüzde 87,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 89,7 arttı.

Bu sektörlerde saatlik iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 11,5 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi söz konusu dönemde yüzde 11,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 artış görüldü.

Bu sektörler toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 12,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,7, inşaat sektöründe yüzde 10,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 artış kaydetti.

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