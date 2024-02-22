İstihdam endeksi verileri açıklandı

Kaynak: AA
İstihdam endeksi verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023’ün 4'üncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

Verilere göre; 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artış gösterirken, sanayi sektöründe yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023’ün ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 artış gösterirken, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azalış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2023’ün 4'üncü çeyreğinde 2022’nin çeyreğine oranla yüzde 109,9 arttı.

Alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023’ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalış gösterdi.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 2022’nin çeyreğine oranla yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat sektöründe yüzde 1,1 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 düşüştü.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 2022 çeyreğe göre yüzde

Sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 2022’nin çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı.

Sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 artış kaydedildi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 2022’nin çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı.

Sanayi sektöründe yüzde 107, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 119,5 yükseliş gösterdi.

Sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 2022 çeyreğe göre yüzde 16,6 artış gösterdi.

Sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı.

Sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'in 4'üncü çeyreğinde 2022 çeyreğine oranla yüzde 15,2 yükseldi.

Sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 artış kaydetti.

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