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İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde yılbaşı için getirilen güvenlik önlemleri kapsamında caddeye çıkan yollar trafiğe kapatılırken alana polis kontrolüyle girileceği açıklandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:20
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İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı

İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı
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Yeni yıla girmeye saatler kala, Türkiye'de güvenlik önlemleri artırıldı, ekipler pek çok bölgede alarma geçti. Beyoğlu'nda da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile saat 14.00'te İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yurttaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU
Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

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