İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı. İstiklal Marşımız ile ne zorun var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı. İstiklal Marşımız ile ne zorun var?

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen ÇAKÜFEST etkinliklerinde, İstiklal Marşı okunduğu esnada bir araştırma görevlisi ayağa kalkmadı. Araştırma görevlisi hakkında üniversite yönetimi soruşturma başlatıldı ve görevli açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ÇAKÜFEST etkinlikleri kapsamında bir konferans düzenlendi. Konferansta, İstiklal Marşı okunduğu sırada, araştırma görevlisi olan M.Ç. ayağa kalkmadı.

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Söz konusu olayın ardından gelen tepkiler üzerine üniversite yönetimi soruşturma başlattı ve M.Ç. açığa alındığı belirtildi. Konu hakkında üniversite yönetiminin yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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