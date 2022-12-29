Nusret'e festival yasağı: İstilacı dediler

Dünya Kupası'nda kuralları çiğneyerek kupa töreninde sahaya giren ve Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektiren Nusret'in Amerika'nın en önemli Rap Festivali Rolling Loud'a da girmesi yasaklandı.

Festival organizasyon komitesi, Nusret'i bir "istilacı" olarak tanımladı ve Mart'ta Los Angeles'te yapılacak festivale izleyici olarak bile katılamayacağını açıkladı.

Nusret'e geçtiğimiz günlerde bir yasak da Amerika Open Cup turnuvasından gelmişti.