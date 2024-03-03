İstinat duvarından düşen kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İstinat duvarından düşen kadın yaşamını yitirdi
Karabük’te bulunan bir sitenin istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak’ta meydana gelen olayda, 32 yaşındaki H.C., sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten yere düştü. Genç kadının düştüğünü fark eden komşularının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından H.C.’nin düştüğü yerde inceleme yapılırken, istinat duvarının yakınında bir yelek ve kan izleri tespit edildi.

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Ekipler, yelek ve kan izlerinin ölen H.C.'ye ait olup olmadığını araştırırken genç kadının ayakkabıları da kaldırımda bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.C.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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