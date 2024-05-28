İstismar zanlısının ölümü üzerine polis memurları ve bekçiye ağır ceza

Kaynak: DHA
İstismar zanlısının ölümü üzerine polis memurları ve bekçiye ağır ceza

Hatay'da bir kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi olarak aranan Metin Sucu'nun ölümü, polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç'un Bartın'daki ailelerinin tepkisine neden oldu.

Hatay'da 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi olarak aranan Metin Sucu'nun İstanbul'da yakalanıp Kocaeli'ne getirildikten sonra darp edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç'un Bartın'daki aileleri, bir basın açıklaması yaptı.

Mahkeme kararına tepki gösteren polis memuru Mehmet Yılmaz'ın eşi Şermin Yılmaz, "Görevlerine sadık olan ve her türlü zorluğa göğüs geren 3 kahraman emniyet mensubumuz, kamu vicdanını yaralayan bir şekilde en üst seviyeden cezalandırılmıştır. Mahkemede herhangi bir suçtan dolayı pişmanlık gösterenler indirim alırken, yakınlarımıza ne iyi halden ne de haksız tahrikten indirim yapılmadı. Bu muameleyi hak etmek için yakınlarımız ne yaptı?" diye sordu.

Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan bir cinsel istismar olayı, polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç'un tartışmalı bir duruma sürüklenmesiyle sonuçlanmıştı. Bu olayın ardından 21 yıl hapis cezasına çarptırılan bu emniyet mensuplarının aileleri, mahkeme kararına tepki gösterdi ve adalet arayışlarını dile getirdi.

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