Isuzu'nun elektrikli kamyonu yollarda

İkonik içecek markası Red Bull, Isuzu’nun 2025 model tamamen elektrikli orta sınıf kamyonu NRR-EV’yi faaliyete geçiren ilk müşteri oldu. Red Bull Kuzey Amerika tarafından devreye alınan bu sıfır emisyonlu kamyonlar, Kaliforniya’da enerji içeceği dağıtımı yapıyor. Bu adım, ABD’nin en çok satan düşük kabinli kamyon markası Isuzu için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Isuzu Ticari Araçlar Amerika Başkanı Shaun Skinner, bu gelişmeyi, “NRR-EV’nin bir konseptten faaliyette olan bir ürüne dönüşümünü izlemek, sektör ve bizim için büyük bir başarıdır. Bu, daha sürdürülebilir taşıma çözümlerine olan bağlılığımızı gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi. Skinner, projeye katkı sağlayan tüm ekiplerin iş birliğine vurgu yaptı.

FARKLI PİL SEÇENEKLERİ İLE UZUN MENZİL

NRR-EV, üç ila dokuz adet 20 kWh batarya paketi arasında değişen konfigürasyonlara sahip. En yüksek pil kapasitesine sahip model, 235 mil menzil sunarken, toplamda 19.500 lb. azami ağırlık taşıma kapasitesine ulaşıyor. Red Bull’un ihtiyaçları için ise 100 kWh’lik bir batarya kapasitesi tercih edildi. Hafif alüminyum gövdesi sayesinde araç, 9.000 lb yük taşıma kapasitesini koruyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMACILIKTA YENİ DÖNEM

NRR-EV’nin montajı, Ağustos 2024’te Isuzu’nun Michigan’daki fabrikasında başladı. Araçlar, 2025 yılının ilk çeyreğinde ABD genelinde müşterilere teslim edilecek. Red Bull için tasarlanan hafif yapılı ve güçlü bataryalı araçlar, hem çevre dostu taşımacılığı destekliyor hem de sektöre ilham veriyor.