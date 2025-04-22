İsveç ekonomisinde toparlanma sinyalleri

İsveç’te Mart 2025 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8.5’e düşerek Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 olan oran, 0.7 puanlık bir iyileşme gösterdi. Bu düşüş, işsiz sayısının 39 bin kişi azalarak 486 bine gerilemesiyle gerçekleşti.

Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 52 bin artarak 5.24 milyona ulaştı. Böylece istihdam oranı yüzde 68.7’ye yükselerek 0.4 puanlık bir artış kaydetti. Ancak iş gücüne katılım oranı yüzde 75.1’e gerileyerek 0.2 puanlık düşüş gösterdi.

Toplam haftalık çalışma süresi ise 171.4 milyon saate ulaştı. Bu rakam, İsveç ekonomisinin üretkenliğinde kayda değer bir hareketlenmeye işaret ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 8.8 seviyesinde sabit kaldı.

Ekonomistler, iş gücü piyasasındaki bu gelişmeleri İsveç’in sürdürülebilir toparlanma sinyalleri verdiği şeklinde yorumluyor. Enflasyonla mücadele sürecindeki bu iyileşme, aynı zamanda merkez bankasının politika kararları için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.