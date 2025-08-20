İsveç Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), 2025 yılı ağustos toplantısında politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Banka, son dönemde enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini ancak bu artışın geçici faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Ekonomik büyümenin hâlen zayıf olduğu vurgulanan açıklamada, hanehalkı tüketiminde çekingen tavrın sürdüğü ve işgücü piyasasında kayda değer bir iyileşme yaşanmadığı ifade edildi.

KÜRESEL RİSKLER KARARLARI ETKİLİYOR

Merkez Bankası’nın değerlendirmesinde, uluslararası ekonomik koşulların da risk oluşturduğu belirtildi. Özellikle jeopolitik gerilimler ve ABD ile yürütülen ticaret müzakereleri, İsveç ekonomisi açısından belirsizlik yaratıyor. Bu durum, karar alıcıların temkinli bir yaklaşım benimsemesine yol açıyor.

UMUT VEREN İŞARETLER VAR

Bununla birlikte Riksbank, ekonomide toparlanmaya işaret eden bazı olumlu gelişmelere de dikkat çekti. Son dönemde reel ücretlerdeki artış, daha önce yapılan faiz indirimlerinin etkisi ve iş dünyasında artan güven, toparlanma için umut verici faktörler arasında sayıldı. Ancak bu toparlanmanın yavaş ilerlediği vurgulandı.

YIL SONUNA DAİR BEKLENTİ

Banka, haziran ayında yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunarak, genel görünümün büyük ölçüde değişmediğini açıkladı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tekrar yüzde 2 hedefine gerilemesi ve ekonomik zayıflığın devam etmesi hâlinde, yıl sonuna doğru yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceği belirtildi.

AVRUPA’DA BENZER TABLO

İsveç’in para politikasındaki temkinli duruş, Avrupa’nın genel ekonomik görünümüyle de örtüşüyor. Avrupa Merkez Bankası ve diğer bölgesel merkez bankaları da yüksek enflasyon ve düşük büyüme ikilemiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu nedenle İsveç’in kararları, yalnızca ülke ekonomisi için değil, bölgesel finansal istikrar açısından da önem taşıyor.