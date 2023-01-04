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İsveç’ten NATO açıklaması

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:31
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İsveç: NATO’ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

İsveç’ten NATO açıklaması
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kristersson, Elysee Sarayı’nda baş başa görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Kristersson, Fransa’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine desteği ve güvenlik garantileri için teşekkür ederek, “NATO’ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz.” dedi.

Macron’la görüşmelerinde ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Kristersson, iki ülkenin daha yeşil bir Avrupa Birliği’nin (AB) kapısını açtıkları değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, İsveç’in AB dönem başkanlığını Avrupa’nın farklı krizlerle karşı karşıya olduğunu bir zamanda devraldığına değinerek, bu krizlerden en kötüsünün Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu ifade etti.

“Ukrayna’nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için esastır, varoluşsaldır” diyen Kristersson, enerji ve iklim krizleri ve artan enflasyonun ele alınmasının yanı sıra Avrupa’nın uzun vadeli rekabet gücünü koruması gerektiğini söyledi.

Kristersson, “Daha yeşil, güvenilir ve özgür bir Avrupa için kararlılıkla birlikte çalışacağız” diyerek, Ukrayna’ya AB ve Transatlantik desteğin devamı için çalışmanın başat öncellikleri olduğunu kaydetti.

Enerji güvenliği, yeşil dönüşüm gibi konular üzerinde de çalışacaklarını aktaran Kristersson, Ukrayna-Rusya savaşının, güvenilir enerji tedariğinin ve karbonsuz enerjinin AB'nin güvenliği için çok önemli olduğunu Avrupa’ya açıkça gösterdiğini vurguladı. (AA)

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