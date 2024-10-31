İsveç prensesi, kraliçelik için askeri eğitimde

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. 47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü. Eğitimi tamamlayan Prenses. Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri, prensesin eğitimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak, Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklara dikkat çekti.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ulusal güvenlik politikasında değişikliğe gitmiş ve mart ayında NATO'ya üye olmuştu.

Prenses Victoria'nın 12 yaşında bir kızı ve 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.