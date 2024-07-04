İsveç vatandaşı 3 kişi Irak’ta idam cezasına çarptırıldı

Kaynak: İHA
İsveç vatandaşı 3 kişi Irak’ta idam cezasına çarptırıldı

İsveç, üç vatandaşının Irak'ta silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bir silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen üç İsveç vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin geçen ay, diğer iki kişinin ise bugün cezalandırıldığı belirtildi.

Ayrıca, başka bir İsveç vatandaşının da uyuşturucuyla bağlantılı suçlamalarla idam cezasına çarptırılabileceği ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, cezaların infaz edilmemesi için çalıştıklarını vurguladı.

İdam cezasının olmadığı İsveç, bu tür cezalara karşı sıkı bir şekilde tavır alıyor. Haziran ayında İsveç basınında yer alan haberlere göre, söz konusu kişilerin, ocak ayında Irak'ta başka bir İsveç vatandaşına yönelik silahlı saldırıya karıştıkları bildirilmişti.

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