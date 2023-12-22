İsveç’in NATO üyeliğinde kritik gelişme. Toplantının yapılacağı tarih belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in NATO üyeliğinin değerlendirmek için Komisyonun Salı günü toplanacağını duyurdu.

Oktay mesajında, komisyonun 26 Aralık 2023 Salı günü saat 15:00'te toplanacağını duyurdu.

KOMİSYONUN ALACAĞI KARAR DÜNYA BASININDA

Türkiye İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmaya hazırlanırken, konu dünya basınında da yer aldı. Yabancı medya, Türkiye’nin onay kararının altında F-16 tedariki olduğunu iddia etti.

İşte konuyla alakalı dünyadan manşetler:

AP: İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ F-16'LARA BAĞLI

ABD medyasından Associated Press (AP) haber ajansına göre, ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırdığı takdirde Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini kabul edeceğini belirtti.

AP konuyla alakalı hazırladığı haberde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi" dedi.

THE HİLL: TÜRKİYE ERTELİYOR

ABD merkezli The Hill, Türkiye’nin süreci ertelediğini belirttiği haberinde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı" sözleriyle yaptığı haberde Erdoğan’ın demeçlerine yer verdi.

The Hill, Erdoğan’ın, “ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır” sözlerini hatırlattı.

REUTERS: İSVEÇ'İ BEKLETİYOR

İngiltere medyasından Reuters’da konuyla alakalı yaptığı haberde Türkiye’nin süreci ertelediğini belirtti.

Türkiye'nin, Finlandiya'nın üyeliğine nisan ayında onay verdiği ancak İsveç'i bekletmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kitinin Ankara tarafından tedarik edilmek istendiği notu paylaşıldı.