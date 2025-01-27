İsveç’in ticaret fazlası rekor kırdı

İsveç’in ticaret fazlası, Aralık 2024’te önceki yılın aynı ayındaki 1,3 milyar SEK seviyesinden 6,2 milyar SEK’e yükseldi. Bu artış, ithalatın ihracattan daha keskin bir şekilde düşmesinden kaynaklandı. İhracat, yıllık bazda %0,7 düşerek 158,7 milyar SEK oldu. AB dışı ülkelere yapılan ihracattaki %2,4’lük artış, AB ülkelerine yapılan %3,4’lük düşüşü kısmen dengeledi.

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İTHALATTA DAHA KESKİN DÜŞÜŞ

İthalat, aynı dönemde %3,8 düşerek 152,5 milyar SEK olarak kaydedildi. Bu düşüş, hem AB ülkelerinden (%3,4) hem de AB dışı ülkelerden (%4,6) yapılan alımların azalmasından kaynaklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, ticaret fazlası bir önceki ayki 2,7 milyar SEK’ten 4,1 milyar SEK’e yükseldi.

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YILLIK VERİLER NE DİYOR?

2024 yılının tamamında İsveç’in ticaret fazlası 67,5 milyar SEK ile 2023’teki 45,9 milyar SEK seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ihracat %1,9, ithalat ise %3 oranında düştü. Bu, küresel ekonomik dalgalanmalar ve AB ülkelerindeki talep daralmasının etkisini yansıttı.

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TİCARETİN YÖNÜ

İsveç, AB dışı ülkelere ihracatta artış sağlarken AB pazarında yaşadığı daralmayı dengelemeye çalışıyor. Uzmanlar, İsveç’in güçlü ticaret fazlasının ekonominin direncini gösterdiğini belirtiyor.