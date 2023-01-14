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Profesörden Türk öğrenciye skandal mesaj. Bu ne ikiyüzlülüktür

İsveçli profesörün Türk öğrencinin staj başvurusunu, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddetmesi, gönderdiği e-postayla ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:20
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İsveçli profesörden Türk öğrenciye NATO ayrımcılığı

Profesörden Türk öğrenciye skandal mesaj. Bu ne ikiyüzlülüktür
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İsveç yapılan NATO müzakereleri sonrasında terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağını belirtti ve ülkeler arasından mutabakat imzalandı.

Bu gelişmeler yaşanırken bir Türk öğrencinin Stockholm Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından Türkiye'nin politikaları nedeniyle staj başvurusunun kabul edilmediği ortaya çıktı.

AKADEMİSYENE E-POSTA GÖNDERDİ

TRT World'ün haberine göre, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı.

Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi.

Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verdi.

 

"IRKÇI VE GERÇEKTEN UYGUNSUZ"

Konuya ilişkin TRT World'e konuşan Fatma, yaşadıklarının "buz dağının görünen kısmı" olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı." dedi.

Profesör Per Carlbring'den henüz resmi bir özür almadığını ve bu önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Fatma, "Bu noktada bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi.

ÖZÜR MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının "politik düşüncelere dayandırıldığını" ve "ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu" belirtti.

Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, Fatma'ya olayla ilgili özür mektubu gönderdi.

Ojmyr, mektupta Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" aktardı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık." diye konuştu.

Profesör Carlbring ise soruları yanıtsız bıraktı. (AA)

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Türkoğlu
14.01.2023 21:21
Bilim insanı dürüst ve karakterli olmalı... Kendi seviyesini ortaya koymuş...  
 
Msc
14.01.2023 21:06
İsveç agiziyla kuş 🐦 tutsa NATO onayı verilmemeli. Türk düşmanlığı beyinlerinde işlemiş  
 
Selim
14.01.2023 21:00
Yurdumdaki sığıntı muhacirler cennete yaşıyorlar.  
 
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