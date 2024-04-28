İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg adlı bir kadın, polis koruması altında elinde bir haçla Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Sandberg, bu olayı Şubat ayında da gerçekleştirmişti ve o zaman da İsveç Polisi tarafından aynı şekilde korunmuştu.

İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulunan Sandberg, bu skandal eylemiyle dikkat çekmişti.

TÜRKİYE NATO YA GİRİŞLERİNE İZİN VERMİŞTİ

Son dönemde İslam karşıtı protestolar ve PKK eylemleriyle sık sık gündeme gelen İsveç, bu tip protestolara adeta arka çıkıyor.

Türkiye İsveç'in PKK ve Gülen yapılanmasını desteklediği gerekçesiyle daha önce başvuruları onaylamamıştı.

Ancak Ocak ayında İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında onaylandı.

Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanı sıra 4 de çekimser oy kullanılmıştı.

AKP, MHP, CHP ve DEVA Partisi İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' derken, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi ve Hüda-Par ve TİP'ten oylamaya katılan vekiller ret oyu kullanmıştı.