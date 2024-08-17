İsveç'te Filistin destekçileri İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

İsveç'teki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesini, derhal ateşkes ilan edilmesini ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin engelsiz girişine izin verilmesini talep etti. "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Soykırımcı İsrail" ve "Çocuk katili İsrail" sloganları atan protestocular, İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü.

İsveçli Aktivistlerden Çağrı

Eylemde konuşan İsveçli aktivist Krister Holm, Gazze'deki sivillerin ve çocukların büyük acı çektiğini belirterek, "Bombalar yağıyor, Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve siviller Siyonist ordu tarafından öldürülüyor ve katlediliyor," dedi. Holm, İsrail ordusunun ABD ve Batı Avrupa ülkeleri tarafından desteklendiğini vurgulayarak, İsveçli yetkililere, İsrail'in soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemesini durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Holm, İsveç'te medyanın ve yöneticilerin İsrail'e karşı sessiz kaldığını belirterek, Filistin'le dayanışma içinde olmanın ve İsrail'i boykot etmenin önemine dikkat çekti.