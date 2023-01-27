﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.

Olayın tepki toplamasının ardından Paludan’dan yeni bir skandal daha geldi. Paludan, yine Kuran’ı Kerim yakacağını söyledi.

Aşırı sağcı milletvekili Rasmus Paludan, saat 12.30’da Danimarka’da bir camii önünde yeniden Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı.

NE OLDU?

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.

Olaya, başta siyasiler olmak üzere birçok kurumdan ve devletten tepki gelirken İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplar ise “İsveç basılsın, Paludan asılsın” sloganları eşliğinde İsveç bayrağını yaktı.