İsveç'in NATO kararı gündeme bomba gibi düşmüştü. ''Açıklamamız yanlış anlaşıldı''

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ın, NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladığı ifade eden açıklaması gündeme düşmüştü.

Billström'un basın sekreteri Anna Erhardt, Billström'un ülkesinin NATO'ya üyelik süreci ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtilerek, "NATO süreci duraklamadı. Hükümet, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki muhtırayı uygulamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç medyasına ülkesinin NATO'ya üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesinin, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü muhtıranın tüm maddelerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına da yakın bir zaman kaldığını savundu. İsveç'in NATO üyelik sürecinin Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından daha da zorlaştığını belirten Billström, yaşananların NATO'ya üyelik sürecine geçici bir ara verilmesine neden olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Billström, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağını beklediğini söyledi.

"NE ZAMAN ONAYLAYACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERECEK"

Billström'ün, ülkesinin İsveç'e üyelik süreci ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından basında, "İsveç, NATO üyelik sürecini dondurdu" haberleri yer aldı. Billström'ün basın sekreteri Anna Erhardt, Billström'ün açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade ederek, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini askıya almadığını açıkladı. Erhardt, "NATO süreci duraklamadı. Hükümet, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki muhtırayı uygulamaya devam ediyor. Ancak ne zaman onaylayacağına Türkiye karar verecek" diyerek, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini askıya aldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

TÜRKİYE, ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİ ERTELEMİŞTİ

Türkiye, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Finlandiya ile üçlü görüşmeleri erteleme kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Üyelik sürecine bunlar mayınlar döşüyor. Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Bu 3’lü toplantının amacı, önünüze ahitnameyi koyuyoruz, bunların hangisinde İsveç, Finlandiya ne yaptı, ne yapmadı onu görüyoruz. Şu anki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı bir toplantı olmayacağı için ertelendi. Bundan bağımsız olarak, İsveç’in bu ahitnameyi uygulama konusunda da ciddi bir adım atmadığını görüyoruz. ‘Anayasayı değiştiriyorum, terör ile mücadele kanununu değiştiriyorum, üzerime düşeni yaptım’ olmaz, geçmez. Burada 3’lü toplantının da bir faydası olmaz. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçlerinin ayrılması yönünde bize resmi bir teklif gelmedi. İki ülkenin üyelik sürecinde atması gereken adımlar var. Göreceli olarak Finlandiya ile karşı karşıya kaldığımız sorunlar İsveç’e göre daha az. Ama hem NATO hem bu ülkeler bu üyelik sürecinin birlikte yürütülmesinden yana” ifadelerini kullanmıştı.



