İsviçre Barış Zirvesi'nin detayları belli oldu

Zirveye 80 ila 100 ülke temsilcisinin katılması bekleniyor. Zirvede G7, G20 ve BRICS ülkelerinden de dahil olmak üzere davet edilen 160'tan fazla heyet de hazır bulunacak. Katılımcıların tam listesi henüz belirlenmemişse de şu ana kadar yaklaşık 50 delege katılım göstereceğini resmen açıkladı.

İsviçre Federal Dışişleri ve Spor Bakanlığı sözcüsü Nicolas Bidault, RTS'ye verdiği demeçte "henüz katılımlarını resmen açıklamamış olanları ikna etmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz" dedi.

Bidault, Rusya'nın barış zirvesine davet edilmediğini doğruladı. Alının bu kararın Rus yetkililerinin zirveye katılmayacaklarına dair açıklamalarından kaynaklandığının da altı çizildi. İsviçre'deki Rus Büyükelçiliği de açıklama yaparak İsviçre yetkililerinin kendilerine davetiye göndermediğini doğruladı. Açıklamada davet göndermiş olsa bile kabul edilmeyeceği de ayrıca belirtildi.

İsviçre hükümetinin özellikle Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın zirveye katılması için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, bugün yaptığı bir açıklama ile zirveye katılmayı reddettiğini kesin bir dille açıklandı. Brezilya Devlet Başkanı, çatışan taraflardan birinin bulunmadığı bir zirveyi anlamsız bulduğunu belirtti. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada her ne kadar Brezilya Devlet Başkanı bulunmacak olsa da Brezilya'dan bir heyetin etkinliğe gönderileceği bildirildi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı Basın Servisi de bugün Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın zirveye katılmaya sıcak bakmadığını bildiren bir açıklama yaptı. Ülkenin zirveye gözlemci heyeti gönderip göndermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise yaptığı açıklamada İsviçre'deki zirvenin sonucunda ülke liderleri tarafından ortak bir bildiri açıklamasını umduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı bugün yaptığı açıklamada “Ücretsiz nakliye elde etmek istiyoruz. Ukrayna denizindeki nakliye riskini azaltmak istiyoruz. Bu, Odessa'daki insanların ve genel olarak güney bölgelerinde yaşayanlar için oldukça hayati bir konu. Çünkü Rusya limanlarımızı vuruyor. Bu da ham madde, ilaç, gıda gibi alanlarda büyük riskleri beraberinde getiriyor. Arıca esir değişimi için de ciddi bir adım atılmasını umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaklaşan zirvenin öneminin altını çizerek “Rusya'yı dürüst bir şekilde hareket etmeye zorlayacak iki yol var. Birincisi, sahada başarı elde etmek; ikincisi, aynı prensipleri ve yaklaşımları paylaşan ülkelerin koalisyonuna sahip olmak. Rusya ancak bunlar yapıldığı zaman müzakerelere katılır... Sonuçta, masada her iki taraf da olmadan savaşı sonlandırmanız imkansız. Masaya gelmeyen tarafı masaya oturmak ise ciddi stratejik çalışmalarla mümkün" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz, İsviçre'deki zirvenin ana konularının nükleer santral güvenliği, tahıl ihracatı, savaş esirlerinin değişimi ve nükleer silahların kullanımına tabu olduğunu belirttikten sonra “Zirvenin, Kiev ve Moskova yönetimleri arasında doğrudan görüşmelere yol açabilecek bir sürecin başlangıcı olabileceğini düşünüyorum” dedi.