İsviçre enflasyonunda durgunlaşma

İsviçre’de tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre değişmeyerek ekonomistlerin yüzde 0.2 artış beklentisini boşa çıkardı. Mart ayında kaydedilen yüzde 0.3’lük artıştan sonra gelen bu sabit seviye, ülkede Mart 2021’den bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon oranı oldu.

Fiyatlardaki değişimlerde en dikkat çekici düşüş gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Bu kalemde fiyatlar Nisan’da yüzde 0.8 gerileyerek Mart ayındaki yüzde 0.2'lik düşüşü geçti. Ev eşyası ve hizmetlerinde yüzde 2.2’lik gerileme olurken, ulaştırma sektöründe de yüzde 2.6’lık düşüş gözlendi.

Öte yandan, konut ve enerji maliyetleri yüzde 1.4 artışla sabit kaldı. İletişim hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 1'e yükseldi. Lokanta ve otel fiyatları ise yüzde 1.6 artışla önceki ayla aynı seviyede kaldı.

Çekirdek enflasyon oranı da düşüş göstererek Mart ayındaki yüzde 0.9’dan yüzde 0.6’ya indi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yine değişmedi. Böylece İsviçre’de fiyatlar Nisan ayında hem yıllık hem aylık düzeyde durağan seyretti.