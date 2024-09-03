İsviçre frankı değer kaybetti

İsviçre frangı, Salı günü Avrupa'da önemli rakiplerine karşı düştü, dolara karşı beşinci günde de kayıplarını artırdı ve Ağustos ayına ait soğuk İsviçre enflasyon verilerinin ardından iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

İsviçre Merkez Bankası üzerindeki zayıf iç ve dış enflasyonist baskılar, SNB'nin bu yıl üçüncü kez Eylül ayında faiz indirimine gitmesi olasılığını güçlendiriyor.

USD/CHF paritesi %0,3 artışla 0,8537'ye çıkarak 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü, seansın en düşük seviyesi ise 0,8505 olarak kaydedildi.

Frank, ABD'de güçlü büyüme verilerinin Eylül ayında Fed'in daha büyük bir oranda %0,5 faiz indirimi yapma olasılığını azaltmasının ardından Pazartesi günü dolar karşısında %0,2 düşüşle dördüncü kez değer kaybetti.