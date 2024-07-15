İsviçre Kadınlar Açık'ta şampiyon belli oldu

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İsviçre Kadınlar Açık'ta şampiyon belli oldu

İngiliz Alice Hewson, VP Bank İsviçre Kadınlar Açık'ta Hintli Tvesa Malik'i yenerek ikinci Ladies European Tour şampiyonluğunu elde etti.

Golfpark Holzhausern'deki final turunda olağanüstü bir performans sergileyen Hewson, ikilinin berabere kalmasının ardından ilk ekstra delikte yarıştı.

Hewson, 17. delikte bunker vuruşunu eagle'a çevirdi ve son delikte birdie yaparak İrlandalı Lauren Walsh'ı geride bıraktı. Walsh, 64'lük muhteşem vuruşunun ardından kulüp hedefi olan 10-under'ı tutturmuştu.

Malik, 17. delikte aynı sığınaktan eagle için bir delik açtı ve Hewson'ın son delikte yaptığı birdie'ye karşılık vererek play-off'a zorladı. İngiliz oyuncu bir birdie daha yaparak harika bir finale yaptı.

2020'de Investec Güney Afrika Kadınlar Açık'ta zafer kazanan Hewson, son zaferinden sonra "Gerçekten kelimelerle ifade edemiyorum. Tvesa'yı tebrik ediyorum. Bugün harika bir mücadele verdi. Onuna karşı oynamak benim için onurdu" diye konuştu.

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