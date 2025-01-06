İsviçre perakende satışları beklentilerin altında kaldı

İsviçre’de perakende satışlar, Kasım 2024'te yıllık bazda %0,8 oranında arttı. Ancak, bu artış piyasa beklentilerinin ve önceki dönemde kaydedilen artışın gerisinde kaldı. Piyasa uzmanları, perakende satışların %1,2 artacağını tahmin etmişti. Bu sonuç, Haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük artış oranı oldu.

Satışlardaki bu yavaşlama, özellikle gıda dışı ürünlerde (Ekim ayında %3,2 artıştan Kasım’da %0,1’e düşüş) ve akaryakıt istasyonlarında (Ekim’de %2,2 artarken Kasım’da %2,6 artış gösterdi) belirginleşti. Yavaşlama, İsviçre ekonomisinin büyüme hızının azaldığına dair sinyaller veriyor. Ancak, gıda, içecek ve tütün ürünlerine yönelik talep artarak %1 oranında bir yükseliş gösterdi. Bu artış, Kasım ayında görülen artışın yalnızca %0,5 olduğu Ekim ayına kıyasla daha belirgindi.

İsviçre ekonomisinde yavaşlama sinyalleri

Kasım ayında perakende satışlar, önceki ayla karşılaştırıldığında ise %0,1 oranında bir azalma kaydetti. Ekim ayında, daha önce revize edilen verilere göre %0,1 oranında artış yaşanmıştı. Bu durum, tüketicilerin daha temkinli harcamalar yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. İktisatçılar, yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin bu davranışı tetiklediğini belirtiyor.

İsviçre'nin perakende satışlarındaki bu duraklama, ülkenin ekonomik görünümüne dair önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Özellikle gıda dışı ürünlere olan talebin azalması, sektörün geleceği açısından bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Yavaşlayan büyüme, uluslararası ticaretin de etkisiyle daha geniş bir ekonomik yavaşlamaya işaret edebilir.

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