İsviçre perakende satışlarında yükseliş sinyali

İsviçre'de perakende satışlar Mart 2025’te yıllık bazda yüzde 2,2 artarak önceki ayın revize edilmiş yüzde 1,2’lik artışının üzerine çıktı. Bu artış, ülkede üst üste dokuzuncu kez yıllık perakende satışların büyüdüğünü gösterdi. Gıda, içecek ve tütün ürünlerindeki artış yüzde 0,5 ile daha sınırlı kalsa da, gıda dışı ürünlerde yaşanan yüzde 4,9’luk büyüme dikkat çekti.

Teknoloji alanında özellikle bilgi ve iletişim ekipmanlarına olan talep yüzde 23,3 ile rekor seviyeye ulaşırken, bu kalemdeki büyüme bir önceki ay yüzde 10,8 düzeyindeydi. Ayrıca çeşitli diğer ürünlerde yüzde 4,1 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda da yüzde 2,6 oranında yükseliş gözlendi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık verilere bakıldığında ise, perakende ticaret Mart ayında yüzde 0,6 oranında yükseldi. Bu oran, Şubat 2025’te yukarı yönlü revize edilerek açıklanan yüzde 1,3’lük düşüşün ardından dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti.

İsviçre ekonomisinde iç tüketimin ivme kazanması, küresel belirsizliklere rağmen hane halkı güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.