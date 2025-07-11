İsviçre’de başörtüsü krizi: Öğretmen işinden oldu

İsviçre’nin St. Gallen kantonundaki Eschenbach kasabasında başörtülü bir öğretmenin ilkokulda ders vermesi, bazı velilerin itirazlarıyla engellendi. Mülakatı başarıyla geçen ve sözlü olarak göreve uygun bulunan genç kadın, velilerin “dinî sembollerin eğitime zarar vereceği” yönündeki tepkileri sonrası görevinden vazgeçirildi.

Olayı gündeme taşıyan velilerden biri, İsviçre gazetesi Blick’e yaptığı açıklamada, öğretmenin fotoğrafını görünce endişelendiklerini ve kantona danıştıklarını belirtti. Veliler, İsviçre Federal Mahkemesi kararına atıfla “öğrencilerin siyasi ve dini açıdan tarafsız eğitim hakkına sahip olduğunu” savundu.

Tartışmaların ardından okul yönetimi, yaz tatiline kısa süre kala işe alım kararını geri çekti. Öte yandan St. Gallen Pedagoji Yüksekokulu, inanç özgürlüğüne saygı vurgusu yaparak, öğrencilere dinî sembollere dair bilgi notları sunduklarını belirtti.

Siyasi arenada ise görüşler bölündü. SVP, kamu okullarında dinî sembollerin yasaklanmasını isterken, FDP buna gerek olmadığını savundu. Olay ülkede laiklik ve eğitim politikası üzerine yeni bir tartışma başlattı.